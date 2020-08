Adriana Volpe ha asfaltato Serena Enardu per le foto della festa di compleanno con bandiera nazista.

Adriana Volpe ha asfaltato la sua ex collega del Grande Fratello Vip Serena Enardu, finita nell’occhio del ciclone per le foto della “torta con la bandiera nazista” al compleanno di un’amica. Il commento della conduttrice è stato impietoso.

Adriana Volpe contro Serena Enardu

Il web è stato impietoso con Serena Enardu, sua sorella Elga e gli altri partecipanti alla festa di compleanno. Sulla torta della festeggiata capeggiava una bandiera con svastica, che le due sorelle Enardu hanno provato a “coprire” maldestramente (con un emoticon) postando le immagini della serata sui social. Contro di loro si è espressa anche l’ex collega del GF Vip Adriana Volpe, che ha dichiarato: “Serena ha praticamente detto che la sua è stata una svista.

Io però aggiungerei: una cosa è una svista e una cosa è la svastica. Son due cose completamente differenti”. Serena replicherà a quanto detto dalla conduttrice sull’episodio?





I giorni scorsi sono stati piuttosto movimentati per l’ex fidanzata di Pago, che dopo la bufera (e le minacce di morte) ha persino fatto sapere che qualcuno avrebbe incendiato la sua auto.

Serena ha dichiarato che a causa dei numerosi messaggi minatori ricevuti sarebbe ricorsa alle autorità competenti. Lei e sua sorella Elga si sono scusate per aver postato le immagini della torta con bandiera nazista, che evidentemente a loro dovevano esser sembrate divertenti (la bandiera sarebbe stata apposta sulla torta dal fidanzato della festeggiata, amica delle due ragazze, per via dei suoi modi severi e autoritari).