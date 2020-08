Dopo le iniziali perplessità Alba Parietti ha deciso di rientrare anticipatamente in Italia e di sottoporsi a un nuovo tampone.

Alba Parietti, che nelle scorse settimane si era detta in disaccordo con alcune manovre scelte dal governo per far fronte all’emergenza Coronavirus, ha dichiarato che rientrerà in anticipo da Ibiza e che si sottoporrà a un nuovo tampone.

Alba Parietti: il nuovo tampone

Poiché sarebbe risultata positiva al test sierologico per il Coronavirus, Alba Parietti ha fatto sapere di esser convinta di aver già contratto la malattia. La showgirl ha trascorso alcuni giorni di vacanza a Ibiza e si era detta non completamente d’accordo con la decisione del Governo di sottoporre ai test tutti coloro che rientreranno da Spagna, Croazia e Grecia. La showgirl infine ha annunciato che rientrerà anticipatamente da Ibiza e che si sottoporrà al tampone, così come imposto dalle norme vigenti.

“Torno in anticipo di 10 giorni. È giusto così. Tampone e, se tutto è a posto, Courmayeur. Dove sarà più facile rispettare le regole”, ha affermato, e ha aggiunto: “È dura ma dobbiamo tornare al rispetto più totale delle regole per far sì che la gente si ammali meno possibile, le scuole possano riaprire e aiutino così il lavoro e l’economia di tutti”.



Sul fatto che il governo abbia stabilito di sottoporre al tampone tutti coloro che vengano o rientrino nel Bel Paese, la showgirl aveva mostrato alcune perplessità affermando che a suo avviso in questa maniera si volesse disincentivare il turismo in Italia. Alba Parietti aveva manifestato anche la propria preoccupazione nel non poter tornare a lavoro dovendo rispettare la quarantena in attesa del risultato del nuovo tampone.