Pioggia di critiche su Aurora Ramazzotti: la ragazza, tornata da una vacanza a Lanzarote, si è sottoposta al tampone per il Coronavirus.

Aurora Ramazzotti ha trascorso un periodo di vacanza in Spagna e dopo il rientro in Italia ha fatto sapere ai fan di essersi sottoposta al tampone, così come previsto dalle normative vigenti per tutti coloro che rientrino dall’estero. La giovane figlia di Michelle Hunziker è stata travolta dalle critiche.

Aurora Ramazzotti: la polemica per il tampone

Come tutti coloro che siano rientrati in Italia dopo un viaggio all’estero, anche Aurora Ramazzotti si è sottoposta al tampone per il Coronavirus. La ragazza lo ha affermato in prima persona via social, postando la sua ultima foto da “vacanziera” risalente agli ultimi giorni da lei trascorsi con l’amica Sara Daniele a Lanzarote. “Ma non si era detto di fare vacanze in Italia?” Ha chiesto qualcuno tra i commenti allo scatto.

“Perché sei partita?”, ha aggiunto qualcun altro. Del resto la stessa Aurora avrebbe consigliato ai fan di fare vacanza in Italia, così da aiutare le località turistiche del Bel Paese dopo il duro colpo dovuto all’emergenza Coronavirus.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 16 Ago 2020 alle ore 11:35 PDT





Aurora non ha replicato alle critiche che del resto hanno travolto, come lei, anche molti altri personaggi vip: Alba Parietti ad esempio ha affermato di esser rientrata 10 giorni prima da Ibiza e di essersi sottoposta anche lei al tampone (ma questo non è bastato a placare le polemiche).

Come lei anche Manuela Arcuri, Alessia Marcuzzi e Elettra Lamborghini sono state criticate per motivi similari.