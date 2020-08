Marco Passiglia ha raccontato di esser rimasto bloccato, così come altre 470 persone, in un resort in Sardegna.

Il comico Marco Passiglia si trova in un resort in Sardegna, nell’arcipelago de La Maddalena, dove lui e circa 470 persone sono rimaste “bloccate” dopo che una persona è risultata positiva al Coronavirus.

Marco Passiglia bloccato nel resort

Il comico di Zelig Marco Passiglia ha rivelato quale sarebbe la situazione nel resort in cui si è trovato “forzatamente” a dover restare da quando si è manifestato un caso positivo al Coronavirus (e poi, sembra, altri 11 tra dipendenti della struttura e ospiti).

Nonostante le misure di sicurezza utilizzate nel resort (misura della temperatura, tavoli separati con barriere in plexiglas, distanziamento, mascherine obbligatorie, ecc.) dopo il primo caso risultato positivo al Covid tutti gli ospiti della struttura sarebbero stati sottoposti al tampone. Marco Passiglia ha rivelato che si tratterebbe di 470 persone e che, nonostante siano passati giorni, nessuno di loro è stato avvisato dei risultati del test.



“Ad oggi non sappiamo niente e non ci dicono nulla. Noi qui viviamo regolarmente, andiamo la mare, tutto normale, tutto con le mascherine, i lettini sanificati, al ristorante andiamo in fila e ci sono gli schermi in plexiglass, ma ora inizia un po’ di tensione. Tutte le notizie che abbiamo arrivano da fuori”, ha fatto sapere il comico, che avrebbe dovuto rimettersi in viaggio per una tournèe in Basilicata e che invece, come molti altri ospiti, è rimasto bloccato nella struttura.

In concomitanza con la comparsa di nuovi focolai di Coronavirus in Sardegna il governo ha deciso di chiudere temporaneamente le discoteche in tutta Italia.