Reunion di famiglia per i Beckham: David e Victoria sono partiti per la Grecia insieme ai suoceri.

Dopo le vacanze in Puglia con i figli i coniugi Beckham non si fermano: Victoria e David Beckham hanno raggiunto i propri genitori in Grecia per una vera e propria reunion di famiglia. L’ex calciatore ha scritto una tenera dedica per sua madre Sandra.

David Beckham e la madre: la foto

Con una tenera dedica via social David Beckham ha voluto esprimere tutto il suo affetto per la madre Sandra, che insieme a lui, sua moglie Victoria e i suoceri lo ha raggiunto in Grecia. La famiglia aveva già trascorso parte delle proprie vacanze in Puglia (dove sembra che ci siano state lamentele per l’educazione dei figli) e ora si godono la compagnia degli anziani genitori nella splendida cornice della Grecia.

Beckham ha scritto per sua mamma:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da David Beckham (@davidbeckham) in data: 18 Ago 2020 alle ore 5:05 PDT







“L’ultima volta che sono stato in una lunga vacanza con mia mamma è stato Butlins un tempo così bello con la mamma, grazie mille per tutto quello che fai ti vogliamo bene”.

La famiglia è estremamente legata e questa per loro è un’estate molto speciale: il figlio maggiore Brooklyn ha chiesto la mano alla fidanzata, Nicola Anne Peltz, e presto i due convoleranno a nozze. Victoria e David sono stati entusiasti della notizia e si sono congratulati con i due ragazzi via social. Presto arriverà un nipotino per le due star internazionali? Per il momento sui social tutto tace ma i fan sono impazienti di vederli nella versione inedita di “nonni”.