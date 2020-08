Emma Marrone, il nuovo singolo scritto da Calcutta e Dardust

Emma annuncia sui social l'uscita del suo nuovo singolo

A sorpresa Emma Marrone ha utilizzato i suoi canali social per dare un inaspettato annuncio: il 28 agosto uscirà il nuovo singolo della cantante, Latina, realizzato in collaborazione con Calcutta, Dardust e Davide Petrella.

Emma Marrone: Latina

A meno di un anno dall’uscita del suo ultimo album, Fortuna, Emma Marrone ha annunciato via social l’uscita del suo nuovo singolo, Latina, che sarà possibile ascoltare dal 28 agosto.

“La canzone si chiama LATINA. Me l’hanno regalata questi tre ragazzacci del mio cuore il giorno del mio compleanno. Calcutta, Dardust e Davide Petrella”, ha scritto Emma per la gioia dei fan, impazienti di conoscere il nuovo singolo della cantante.

A ottobre 2019 è uscito l’album Fortuna che Emma ha completato una volta guarita dal suo secondo intervento per debellare la malattia. La cantante è stata colpita dal cancro una prima volta da giovanissima, e poi questo si è ripresentato proprio nell’autunno del 2019.

La cantante ha voluto chiamare il suo disco “Fortuna” proprio per ciò che le è capitato e ha ammesso di considerarsi estremamente fortunata rispetto a tutti coloro che non ce l’abbiano fatta a guarire dalla malattia.

L’uscita dell’album avrebbe dovuto portare la cantante in giro per l’Italia con il suo tour, invece a causa dell’emergenza Coronavirus Emma ha annullato tutti i suoi concerti. In occasione del suo compleanno in piena emergenza Coronavirus la stessa cantante si era lamentata con i fan perché quel giorno avrebbe dovuto esibirsi all’Arena di Verona, mentre questo non è stato possibile.