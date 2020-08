Gigi Hadid finge di essere incinta? Fedez la difende

Gigi Hadid è finita nell'occhio del ciclone sui social e Fedez è intervenuto in sua difesa.

Gigi Hadid aspetta il suo primo figlio insieme al fidanzato Zayn Malik, e sui social la gravidanza della top model è finita al centro di un’accesa bufera. Secondo gli haters Gigi si sarebbe “inventata la gravidanza” solo per ottenere maggiore visibilità (cosa assurda per una modella del suo calibro).

Fedez è intervenuto in sua difesa.

Gigi Hadid e Fedez: la polemica

Fedez è da sempre un noto estimatore di Gigi Hadid, e inoltre conosce bene le difficoltà legate all’essere una celebrità continuamente esposta alla “gogna” social nei momenti meno indicati (come appunto durante l’attesa di un figlio). Nei giorni scorsi sui social si è sparsa la voce che Gigi Hadid abbia finto di essere incinta unicamente per attirare attenzioni su di sé.

In tanti sono intervenuti in difesa della giovane modella, in attesa del primo figlio insieme a Zayn Malik. C’è anche chi ha trovato assurda tale insinuazione poiché Gigi Hadid è una delle modelle più famose del mondo e di certo non ha bisogno di fingere alcunché per ottenere maggiore visibilità. In difesa della modella è intervenuto anche Fedez, che in una sua story ha detto “Mollate Gigi”, lasciando intendere il suo parere su simili insinuazioni.





Del resto anche Fedez e sua moglie, Chiara Ferragni, sono spesso stati al centro di polemiche simili e più volte la famosa influencer si è sentita dire di essere “una cattiva madre” per via dei look da lei sfoggiati sui social.