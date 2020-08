Quarta cicogna in arrivo per Kate Middleton e William? Secondo indiscrezioni la duchessa sarebbe incinta.

Secondo i rumor in circolazione Kate Middleton e il Principe William potrebbero presto emulare la Regina Elisabetta e il Principe Filippo, arrivando a “quota” quattro figli. Kate, già mamma di George, Charlotte e Louis, sarebbe già incinta secondo qualcuno.

Kate Middleton incinta del quarto figlio?

Stando a un’indiscrezione diventata sempre più insistente, Kate Middleton e il Principe William aspettano il loro quarto bambino. A far circolare l’indiscrezione in merito vi sarebbe il “pancino sospetto” della duchessa di Cambridge e il fatto che nelle ultime occasioni pubbliche sarebbe stata vista portare la mano al ventre, come in un gesto di protezione. Per il momento non vi è nessuna conferma ufficiale riguardante la possibile quarta gravidanza di Kate, che nel 2019 ha messo al mondo il tuo terzo bebè, il piccolo Louis di Cambridge.





In passato la duchessa non ha fatto segreto di aver vissuto il periodo post-gravidanza in maniera difficile, specie per la grande attenzione mediatica a lei riservata. “Mi sono sentita sola dopo la nascita di George”, ha dichiarato la duchessa durante una visita a un centro specializzato nel benessere infantile.

“William lavorava ancora con Search and Rescue. Eravamo qui, con un neonato ad Anglesey e questo posto era così isolato, così tagliato fuori. Non avevo la famiglia vicino, lui faceva i turni di notte. Se solo avessi avuto un centro così”, ha dichiarato Kate facendo per la prima volta una confessione sul problema.