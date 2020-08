Le figlie di Matilde Brandi? Identiche a lei. Lo scatto della ballerina ha conquistato i fan.

Matilde Brandi ha due figlie gemelle, Aurora e Sofia, nate nel 2006 dal suo amore per Marco Costantini. Le due ragazze sono identiche alla madre e i fan non hanno fatto a meno di spendere lodi e complimenti su di loro.

Matilde Brandi: le figlie

Matilde Brandi è legatissima alle due figlie, nate nel 2006 dal suo amore per il compagno Marco Costantini. La ballerina si è progressivamente allontanata dal mondo dei riflettori quando ha avuto le due gemelline, e a tal proposito ha dichiarato: “Avevano due nonne, una tata e un papà sempre presenti, ma io non mi sono mai voluta allontanare da loro (…) L’arrivo di un bambino cambia la vita, figuriamoci per chi, come me, ne ha avute due assieme”.

Oggi Aurora e Sofia sono due splendide ragazze e la loro somiglianza con la madre è davvero straordinaria. In tanti sui social hanno riempito il loro scatto di complimenti e lodi per la bellezza di entrambe.

La showgirl e Marco Costantini sono legati dal 2004 e nonostante ancora oggi siano più innamorati che mai hanno deciso – almeno per il momento – di non sposarsi: “Non siamo ancora sposati e questo genera da sempre molta curiosità, ma non siamo mai stati proiettati verso questo passo”, ha dichiarato Matilde Brandi a proposito delle sue eventuali nozze. In passato la showgirl è stata a lungo legata all’attore Paolo Calissano.