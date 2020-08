Con una tenera dedica via social Kevin Prince Boateng spazza via i dubbi su una sua crisi con Melissa Satta.

Melissa Satta e suo marito, Kevin Prince Boateng, sono in crisi? La coppia ha vissuto un momento di stallo nel 2019, ma poi hanno deciso di tornare insieme. Nei giorni scorsi si era sparsa la voce di un nuovo conflitto tra i due, che invece hanno smentito la notizia con un tenero post via social.

Melissa Satta e Boateng: la dedica

Nessuna crisi in vista tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. I due si sono concessi una romantica cena a lume di candela e il calciatore ha scritto per sua moglie una dedica che smentisce ogni illazione che li avrebbe voluti di nuovo in crisi: “Non sono perfetto. Dico cose stupide e rido quando non dovrei farlo”, ha scritto il calciatore via social, e ha aggiunto: “Ma ti faccio una promessa: se sono qui, lo sarò per sempre”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kevin Prince Boateng (@princeboateng) in data: 19 Ago 2020 alle ore 4:02 PDT







I due hanno trascorso le vacanze in Costa Smeralda all’insegna dell’amore e della famiglia.

Con loro era ovviamente presente il figlio Maddox e la showgirl ha confessato che presto lei e Boateng potrebbero pensare di regalare al bambino un fratellino o una sorellina. La showgirl ha anche dichiarato che “i mariti non si cambiano come ferri da stiro” e ha rivelato di aver messo da parte ogni rancore provato in passato nei confronti del marito (con cui sembra che si sia separata un anno fa a causa della lontananza, imposta per motivi di lavoro).

Oggi la coppia è serena e più innamorata che mai.