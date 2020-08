Nina Moric contro Corona: “Per te Carlos è una macchina da soldi”

Nina Moric è furiosa con Fabrizio Corona: l'ex Re dei paparazzi ha usato Carlos per scopi economici.

Nina Moric è tornata a sfogarsi contro il suo ex marito, Fabrizio Corona, colpevole a suo avviso di aver sfruttato il loro figlio Carlos Maria per fini economici.

Nina Moric contro Corona: i motivi

La modella croata Nina Moric è tornata a scagliarsi contro l’ex marito, Fabrizio Corona, colpevole stando a quanto da lei affermato di aver sfruttato il loro figlio, Carlos Maria, per fini economici.

Corona avrebbe fatto in modo di ottenere un contratto per il ragazzo per un’apparizione in un locale, e la modella non avrebbe affatto gradito la cosa:





“Vorrei fare le vacanze con mio figlio ma il padre “vende” la sua presenza a un ristorante di Forte dei Marmi e fa accompagnare Carlos a portare a termine ciò che lui ha contrattato.

Ora Carlos ha 18 anni e questo orrore non avrà mai fine. È una macchina da soldi per suo padre, una merce di scambio!!! Signore pietà. Fabrizio Corona, vuoi bene a nostro figlio? Ora capisco perché nessuno mi risponde”, ha chiosato la Moric.

Sembrava che i due avessero trovato una sorta di equilibrio dopo la scarcerazione di Fabrizio Corona e infatti avevano festeggiato insieme il 18esimo compleanno di Carlos, festeggiando con una foto della loro famiglia riunita.

A quanto pare però la Moric non avrebbe perdonato a Corona alcuni atteggiamenti e inoltre di recente lei stessa era tornata a replicare contro un’affermazione fatta dall’ex marito, che aveva detto di non esser certo di averla sposata per amore.