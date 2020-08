I fan italiani di Twilight in delirio: sono iniziate le riprese di Non Uccidere, il film tratto dal libro di Chiara Palazzolo.

In Alto Adige sono incominciate le riprese del film di Andrea De Sica Non mi uccidere, una sorta di “Twilight italiano”. Nel cast sono presenti Alice Pagani (già nota per aver recitato in Baby) e Rocco Fasano (SKAM Italia).

Non mi uccidere: le riprese

Nel 2021 è atteso nelle sale italiane Non mi uccidere, il film di Andrea De Sica che promette di essere una sorta di “Twilight italiano“. Il film è basato sul romanzo di Chiara Palazzolo e racconta la storia d’amore tra Mirta e Robin, due giovani innamorati il cui futuro cambia improvvisamente dopo un incidente che coinvolge Mirta, la quale si risveglia “vampira”. Nel cast il ruolo dei due protagonisti è affidato ad Alice Pagani (che a settembre rivedremo nella serie Netflix Baby) e Rocco Fasano, noto per aver interpretato il ruolo di Niccolò, fidanzato di Martino, in SKAM Italia.

Nel cast saranno presenti anche gli attori: Silvia Calderoni, Sergio Albelli, Giacomo Ferrara, Fabrizio Ferracane e Anita Caprioli.





Per la location delle riprese è stato scelto l’Alto Adige, così da restituire alla pellicola i climi algidi e spettrali della montagna e dei boschi.

Il film dovrebbe uscire nel 2021 ma ovviamente – a causa dell’emergenza Coronavirus ancora in corso – alcune delle azioni previste potrebbero subire ritardi o cambiamenti per cercare di evitare contagi. A causa della pandemia sono molti i film la cui uscita è stata rimandata al 2021 o a data da destinarsi.