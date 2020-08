Il nipote di Raoul Bova è identico al suo famoso zio: la foto conquista tutti.

Raoul Bova ha presentato ai fan dei social suo nipote, Mattia Bova, e in tanti non hanno potuto fare a meno di notare la straordinaria somiglianza tra i due.

Raoul Bova: il nipote Mattia

Oggi Raoul Bova è molto legato al figlio di sua sorella Tiziana, Mattia Bova, primo dei suoi nipoti.

Il ragazzo avrebbe ereditato dalla famiglia Bova tutto il proprio fascino, e intatti tra i commenti alla foto postata da suo zio sui social non sono mancate frasi colme di stupore e lodi entusiastiche. Anche lui intraprenderà come suo zio la carriera nel mondo del cinema o della moda? Per il momento non è dato sapere, quel che è certo è che Mattia è cresciuto a Roma e che è molto legato allo zio, così come al resto della sua famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raoul Bova (@raoulbovagram) in data: 14 Lug 2020 alle ore 2:49 PDT





Oltre a Tiziana Raoul Bova ha un’altra sorella, Daniela Bova, madre invece della bella Beatrice Faenza (la quale invece ha intrapreso la carriera nella recitazione, esattamente come suo zio). Oggi, benché sia i nipoti sia i figli dell’attore abbiano con lui un ottimo rapporto, Raoul Bova non è solito mostrarsi insieme a loro attraverso i social.

L’attore e sua moglie, Rocio Munoz Morales, hanno sempre preferito mantenere uno stretto velo di riserbo attorno alla propria vita privata mostrando anche le loro due bambine il meno possibile attraverso i social.