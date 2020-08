Sonia Bruganelli nell'hotel extra-lusso in Sardegna: i fan hanno riempito la conduttrice d'insulti.

Sonia Bruganelli sta trascorrendo le vacanze in Sardegna e ha postato sui social una foto dell’hotel extra-lusso dove lei e la sua famiglia si stanno godendo l’estate all’insegna del relax. La foto della conduttrice è stata travolta di critiche.

Sonia Bruganelli in Sardegna: è bufera

Come sempre non sono mancate critiche e insulti per lo scatto di Sonia Bruganelli in vacanza. La moglie di Paolo Bonolis sta trascorrendo le vacanze in Sardegna in un hotel extra-lusso e gli haters non hanno perso occasione per criticarla: “E capirai. C’è stata la Ferragni, te pare che non ci vanno tutte le pecore”, ha scritto qualcuno, a cui la conduttrice ha prontamente risposto: “Tesoro bello, Adele (figlia terzogenita di Sonia e Paolo Bonolis, ndr) aveva 7 mesi quando abbiamo iniziato a venire a Cala di Volpe”.

Non è la prima volta che Sonia Bruganelli viene riempita d’insulti per quelli che i fan ritengono dei veri e propri “sfoggi di ricchezza”.

Visualizza questo post su Instagram Buongiorno 🌞 @dudu973 era sveglia all’alba… si vede?!?!? 😂 Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) in data: 19 Ago 2020 alle ore 2:10 PDT





Dalle borse griffate al jet privato, la moglie di Paolo Bonolis è periodicamente nel mirino degli haters. A chi l’ha accusata di aver fatto successo solo grazie al marito o di potersi permettere una vita agiata solo grazie ai suoi soldi, Sonia Bruganelli ha replicato: “I soldi che spendo sono i miei, ho la fortuna di avere accanto una persona che da questo punto di vista mi dà serenità e posso permettermi delle spese senza troppa attenzione.”