Coronavirus, la denuncia di Alba Parietti: “Nessun controllo”

Tamponi obbligatori in aeroporto? La denuncia di Alba Parietti sull'aeroporto di Milano Malpensa.

Alba Parietti è rientrata da Ibiza all’aeroporto di Milano Malpensa e attraverso le sue stories via social ha fatto sapere di non esser stata sottoposta a nessun tampone per il Coronavirus.

Alba Parietti: i controlli

All’aeroporto di Milano Malpensa non sarebbe stato effettuato nessun controllo: questa la denuncia di Alba Parietti, rientrata da Ibiza nel corso della giornata del 21 agosto.

Dal giorno prima, ovvero il 20 agosto, il Governo ha fatto sapere di aver reso operativa la macchina dei controlli (mediante tampone) per tutte le persone che fossero arrivate in Italia dall’estero. A quanto pare però, stando ai video postati dalla showgirl, non sarebbe andata così: “Controlli nessuno. Io ho anche preparato un’autodichiarazione. Sono alle 17.30 vanno via tutti. Quindi dovete denunciarvi da soli, credo, almeno è quello che farò io e aspettare che poi vi richiamino.

Comunque uno se ne può andare via liscio come l’olio e se ne uno se ne frega, se ne frega”, ha dichiarato Alba Parietti.





Nei giorni scorsi la showgirl aveva aggiornato i fan sulla sua data di rientro (anticipandola di 10 giorni) e affermando che si sarebbe sottoposta al tampone pur sostenendo di aver già effettuato un test sierologico risultato positivo (motivo per cui lei avrebbe già contratto Covid-19 nei mesi scorsi).

Alba Parietti si era anche detta contraria con la misura del tampone effettuato in aeroporto che, secondo lei, avrebbe scoraggiato ulteriormente i turisti a viaggiare (svantaggiando per altro il settore del turismo, che è già in forte crisi).