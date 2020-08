Andreas Muller e Veronica Peparini nella bufera: interviene il figlio

Pioggia d'insulti su Veronica Peparini e Andreas Muller: il figlio dell'insegnante di Amici ha preso le loro difese.

L’insegnante di Amici Veronica Peparini e il fidanzato ballerino Andrea Muller sono stati presi di mira dagli haters per la loro differenza d’età. Il figlio della ballerina è intervenuto sui social prendendo le sue difese.

Veronica Peparini e Andreas: le critiche

Sui social gli haters continuano a riempire di critiche Veronica Peparini e Andreas Muller, usciti allo scoperto solo recentemente dopo che il loro amore li ha travolti in maniera inaspettata. I due hanno ben 25 anni di differenza, ma la questione non sembra rappresentare un ostacolo per la coppia. Questa volta a difenderli è intervenuto il figlio dell’insegnante di Amici, Daniele (nato dal suo matrimonio con Fabrizio Prolli). Il ragazzo ha preso a male parole gli haters che si sono permessi di insultare sua madre e il fidanzato per la loro storia d’amore: “Testa di c***”, ha risposto ad uno di loro.





Veronica Peparini ha due figli, Daniele e Olivia, entrambi nati dalla storia d’amore tra la ballerina e l’ex marito Fabrizio Prolli. Entrambi i figli della ballerina hanno imparato a danzare da piccolissimi, e hanno frequentato la scuola dell’ex insegnante di Amici Kledi Kadiu.

Oggi a quanto pare entrambi avrebbero un buon rapporto con Andrea Muller, che solo un anno fa – dopo i continui rumor sul loro conto – sono usciti allo scoperto confermando la storia d’amore. La Peparini ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla fine del matrimonio col padre dei suoi figli e sull’inizio della storia d’amore con il giovane ballerino.