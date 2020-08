Tutto quello che c'è da sapere su Antonino Spinalbese, nuova fiamma di Belen Rodriguez.

Antonino Spinalbese è l’hair stylist milanese pizzicato durante un bacio appassionato con Belen Rodriguez, a Ibiza. Ma chi è la nuova fiamma della showgirl argentina, reduce dalla rottura con Stefano De Martino e dalla breve liaison con Gianmaria Antinolfi? Tutto quello che c’è da sapere.

Antonino Spinalbese chi è

Classe 1994 (ha 10 anni meno di Belen Rodriguez) Antonino Spinalbese è un hair stylist che avrebbe raggiunto una certa popolarità a Milano. Il ragazzo lavora in uno dei saloni Coppola e sui social ha un doppio profilo, uno dedicato al lavoro e l’altro dedicato alle sue grandi passioni (i viaggi, l’arte e la fotografia). Sembra che in passato abbia avuto una lunga relazione con una ragazza di nome Chiara Maria Mannarino, mentre ad agosto 2020 è stato pizzicato a Ibiza mentre era intento a baciare la showgirl Belen Rodriguez (da poco tornata single dopo la seconda rottura dal marito, Stefano De Martino, e dopo una liaison con il tenebroso Gianmaria Antinolfi).





Stando ai rumor in circolazione i due si sarebbero conosciuti a Milano grazie ad amici in comune, ma poi l’hair stylist avrebbe preso il volo per Ibiza dove finalmente sarebbe scattato il primo bacio tra lui e la showgirl argentina.

Per il momento Belen non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla liaison e i fan sono in attesa di saperne di più. Secondo indiscrezioni tra lei e Gianmaria Antinolfi la liaison sarebbe naufragata per le costanti – e indesiderate – attenzioni mediatiche a loro riservate ad Ibiza.