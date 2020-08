Caterina Collovati e le critiche al vetriolo contro Arisa per il suo scatto in bikini.

Nei giorni scorsi Arisa aveva mandato un messaggio di body positive ai suoi fan postando una foto del suo corpo in bikini, difetti compresi. Caterina Collovati ha spiegato perché non avrebbe gradito la foto in questione.

Caterina Collovati contro Arisa

Arisa ha mostrato una foto del suo corpo in bikini, con tanto di smagliature e “rotolini” in bella vista. “Sono un albero, un panino al latte, una dea”, ha scritto la cantante ottenendo il pieno di like (e anche le lodi dei fan). La giornalista Caterina Collovati sarebbe invece di tutt’altro avviso, e postando l’immagine condivisa dalla cantante ha scritto: “La moda del politically correct ha rimbambito tutti…

body positivity e balle varie, che noia! Ciò che balza all’occhio in questa foto non sono i rotolini di ciccia di #rosalbapippa in arte #arisa che trovo anche divertenti. È quel pube sbattuto in faccia al lettore che mi pare fuori luogo.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Collovati (@caterinacollovati) in data: 20 Ago 2020 alle ore 7:23 PDT







Il web si è diviso tra coloro che non hanno visto nella foto di Arisa nulla di male (ma anzi, un messaggio di accettazione e d’amore per il proprio corpo) e chi invece ha insultato l’immagine con commenti come “schifo” e “cosa dovrebbe rappresentarmi?”.

Arisa non ha replicato per il momento né al messaggio della Collovati né ai tanti commenti degli haters, a cui la cantante si è sempre detta indifferente (preferendo invece continuare ad accettare se stessa).