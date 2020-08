Eleonora Daniele festeggia il compleanno con la figlia Carlotta: la conduttrice è più felice che mai.

Il 20 agosto 2020 Eleonora Daniele ha spento 44 candeline ed è stato un compleanno davvero speciale in quanto il primo vissuto da mamma della piccola Carlotta. La conduttrice di Storie Italiane ha scritto un tenero messaggio via social.

Eleonora Daniele: il compleanno da mamma

“La felicità: lei il regalo più bello”, ha scritto Eleonora Daniele in un post via social in cui è ritratta insieme alla piccola Carlotta. Per la conduttrice il 20 agosto è stato il primo compleanno da mamma, e oggi è più felice che mai. Lei, Carlotta e il marito Giulio Tassoni si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanza prima del ritorno della conduttrice a Storie Italiane (al via dal 7 settembre). Eleonora Daniele non ha nascosto di essere un po’ preoccupata di dover lasciare Carlotta così piccola, ma ha anche affermato che la allatterà e le starà accanto ogni volta che potrà.

La conduttrice è andata in pausa maternità il 25 maggio, quando la bambina è nata (fino all’ultimo la conduttrice ha continuato a condurre il suo programma tv) e tutto è andato per il meglio. Nonostante la preoccupazione per l’emergenza Coronavirus, Eleonora Daniele non ha nascosto di essere più felice che mai di poter finalmente abbracciare e conoscere la sua bambina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official) in data: 20 Ago 2020 alle ore 4:43 PDT







La conduttrice ha svelato di aver scelto di avere una figlia anche a seguito della tragica scomparsa del fratello, morto nel 2015. Sotto al suo post di compleanno tanti fan, amici e colleghi le hanno fatto gli auguri (compresa la madrina di Carlotta, la collega Mara Venier).