Heidi Klum ha aperto un procedimento giudiziario d’urgenza contro il suo ex marito, Seal, che le impedirebbe di portare con sé in Germania i loro quattro figli.

Heidi Klum contro Seal: i motivi

A quanto pare come Mary Kate Olsen anche Heidi Klum avrebbe scelto un “provvedimento d’urgenza” per chiedere il definitivo divorzio dal suo ex, Seal, che le impedirebbe di portare con sé in Germania i loro bambini.

La modella si dovrebbe recare in Germania per registrare le nuove puntate di Germany’s Next Top Model ma il cantante non glielo avrebbe consentito per via dell’emergenza Coronavirus ancora in corso. Immediata la replica della top model, che ha affermato: “Sono ben consapevole di quali precauzioni devo attuare in relazione al Covid-19 e non metterei mai a rischio la salute dei nostri bambini”. La modella ha anche affermato che il tempo che Seal trascorrerebbe con i loro figli sarebbe sporadico (i due ne hanno 4, ma la più grande di loro – Leni – è nata dall’amore tra la modella e Flavio Briatore e Seal l’ha adottata legalmente durante le loro nozze).





I figli della modella sarebbero soliti spostarsi con lei per i suoi impegni di lavoro e a quanto pare la realizzazione di Germany’s next top model sarebbe ormai inderogabile. I giudici le daranno ragione? Oggi al fianco di Heidi Klum c’è Tom Kaulitz, chitarrista dei Tokyo Hotel con cui lei è convolata a nozze nel 2019.

I due hanno ben 17 anni di differenza, ma l’età non avrebbe mai rappresentato un ostacolo al loro amore.