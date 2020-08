Jane Alexander non ha paura dell'età che avanza, e lo ha ammesso apertamente con un "sfogo" ironico via social.

Jane Alexander è orgogliosa del suo corpo e della sua bellezza e sui social ha voluto mandare un messaggio d’incoraggiamento ai fan che, come lei, non avrebbero paura del tempo che passa, anzi.

Jane Alexander, lo sfogo sui social

Jane Alexander ha ironizzato sui social con una t-shit con scritto “Signora a chi?”.

L’attrice ha scritto un lungo post affermando che i suoi 47 anni non sarebbero per lei un problema e che anzi, dentro si sentirebbe ancora una ragazzina. Oggi l’attrice è felicemente legata a Gianmarco Amicarelli (il compagno da cui si era separata al Grande Fratello Vip) e ha un figlio, Damiano, nato 17 anni fa dalla sua storia con Christian Schiozzi.

“Signora? Io? Ma se io mi sento ancora giovane, e le signore sono altre, sono serie, si vestono sempre eleganti, sembrano grandi.

Lo so che anche io sembro grande, ahimè, lo sono. So che ho un figlio di 17 anni. So che non sono più una ragazzina”, ha scritto l’attrice nel suo post via social.

Oggi l’attrice sembra più serena rispetto ad amore e vita privata di quando entrò nella casa più spiata d’Italia. Dopo la separazione (e il suo breve flirt con Elia Fongaro) l’attrice è tornata con il musicista Gianmarco Amicarelli, che all’epoca le aveva fatto la proposta di matrimonio. Per il momento sembra che i due abbiano accantonato il progetto delle nozze, ma sembrano essere comunque di nuovo felici assieme.