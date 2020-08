Pioggia di critiche per Marco Maddaloni e Romina Giamminelli a proposito del nome del loro terzo bebè.

Marco Maddaloni e sua moglie, Romina Giamminelli, hanno svelato ai fan dei social quale sarà il nome da loro scelto per il loro terzo bebè in arrivo e hanno spiegato il motivo della loro scelta. I fan non hanno gradito il nome e hanno travolto la coppia di critiche.

Marco Maddaloni e Romina: il nome del figlio

Marco Maddaloni e Romina Giamminelli hanno già due bebè: il primo figlio, Giovanni, lo hanno chiamato come il padre del vincitore dell’Isola dei famosi. La seconda, Giselle, porta invece il nome della suocera di Maddaloni. Per il terzo bebè in arrivo la coppia ha usato lo stesso criterio, decidendo di chiamarlo Pino come lo zio dell’ex naufrago per manifestargli tutta la sua ammirazione.

La coppia ha svelato il nome del bebè via social, ma tra i fan c’è chi non ha gradito la loro scelta e non ha esitato a farglielo sapere. Dopo le critiche ricevute è stata la stessa Romina a replicare, affermando che l’importante è che il nome piaccia a loro. “E’ proprio necessario dire tutto ciò che si pensa in momenti come questo?”, ha scritto la moglie di Maddaloni, chiaramente stizzita per i commenti inappropriati.

Lei, il marito e i loro due figli non vedono l’ora di abbracciare il loro piccolo, e la gravidanza è ormai agli sgoccioli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco maddaloni (@maddaloni73) in data: 20 Ago 2020 alle ore 3:06 PDT





Marco Maddaloni e Romina sono convolati a nozze nel 2019, all’indomani della vittoria di Maddaloni all’Isola dei famosi (dove era avvenuta la fatidica proposta).