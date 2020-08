Michele Morrone, spunta la nuova fiamma: di chi si tratta?

Nuovo amore in vista per Michele Morrone: l'attore avrebbe un flirt in atto con un'affascinante imprenditrice araba.

Dopo il rumor su una presunta liaison con Belen Rodriguez (presto smentita) Michele Morrone è al centro di un nuovo chiacchieratissimo gossip: l’attore avrebbe una liaison con la bellissima imprenditrice araba Sara Al Madani.

Michele Morrone: la nuova fiamma

Secondo un rumor diventato sempre più insistente Michele Morrone avrebbe dato inizio ad una liaison con Sara Al Madani, imprenditrice araba che sarebbe specializzata nella realizzazione di video personalizzati per le star.

I due si sarebbero conosciuti a Dubai per impegni di lavoro, e la scintilla sarebbe scoccata immediatamente. Per il momento Morrone non ha confermato né smentito le notizie della liaison, mentre è certo che quelli su una presunta liaison tra lui e Belen Rodriguez fossero solo rumor (la showgirl argentina è stata pizzicata con Antonino Spinalbese, sua nuova fiamma).

Michele Morrone ha recentemente potuto riabbracciare i suoi figli, rientrati da Beirut dopo lo scoppio della bomba che ha devastato la città. L’attore ha due bambini, Marcus e Brando, nati durante il suo matrimonio con Rouba Saadeh. A seguire l’attore ha avuto una storia d’amore con la ballerina Elena D’Amario, anch’essa naufragata. I fan sono in attesa di sapere se davvero la sua nuova fiamma sia l’affascinante imprenditrice Sara Al Madani, ma per il momento sui social tutto tace.

L’attore confermerà la notizia?