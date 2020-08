Naike Rivelli torna a scagliarsi contro Adriano Celentano ammettendo di ricordare il periodo in cui lui veniva a casa sua.

Naike Rivelli è tornata a scagliarsi contro Adriano Celentano dopo le accuse pubbliche fatte nei giorni scorsi a mezzo social sempre contro il Mollegiato e sua moglie, Claudia Mori.

Naike: le nuove accuse contro Celentano

A Naike Rivelli non è andata affatto bene che Adriano Celentano abbia pubblicamente rivelato di aver avuto una liaison con Ornella Muti mentre entrambi erano legati sentimentalmente ad altre persone.

La stessa attrice ammise di essersi infastidita per il fatto che Celentano non le avesse neanche chiesto scusa per la rivelazione fatta senza il suo consenso, e a seguire a prendere le sue difese è intervenuta anche la figlia Naike. La figlia di Ornella Muti ha intimato a Celentano e sua moglie (Claudia Mori) di smetterla di rivelare i loro reciproci tradimenti, e inoltre aveva anche chiesto al Molleggiato di ringraziare sua madre per la fama da lui ottenuto all’estero (e che secondo lei senza il contributo di Ornella Muti non sarebbe stata possibile).

A seguire Naike ha aggiunto in un video in cui è ritratta senza veli:

“Vorrei dire alla signora Mori e al signor Adriano, che io mi ricordo quel periodo. Avevo 5 o 6 anni e mi ricordo esattamente quando il signor Adriano veniva a casa di mamma, che viveva a Chiasso, a fare il grande simpaticone. Faceva la scimmietta, la rana, tutte cose che a me divertivano molto. Che brutta cosa uscirne oggi così”, ha affermato, e ha aggiunto: “Sicuramente sarà stato un grosso sbaglio quello di tradire la moglie con la mamma, ma mi ricordo che quel periodo sembrava molto felice di farlo”.

Celentano replicherà?