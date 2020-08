Andrea Bocelli, appello disperato: “Aiutateci a trovarla”

L'appello disperato di Andrea Bocelli e della moglie per ritrovare la cagnolina.

Andrea Bocelli, insieme alla moglie, ha lanciato un appello disperato per riuscire a ritrovare la sua cagnolina. Il cantante ha diffuso sui social questo appello per trovare la sua Pallina, offrendo anche una ricompensa. Bocelli durante l’estate è stato al centro dell’attenzione dei media per le sue frasi sul Coronavirus, che hanno scatenato una polemica molto accesa.

Ora, il suo pensiero è per la piccola cagnolina persa, che spera di poter riabbracciare presto.

L’appello disperato di Andrea Bocelli

Andrea Bocelli, che ormai si è lasciato alle spalle le accese polemiche che lo hanno visto protagonista, sta vivendo un momento pieno di preoccupazione e disperazione.

Proprio per questo ha scelto i social network per lanciare un appello davvero molto importante. “Cari amici, questa volta vi scrivo per chiedervi un piccolo ma per noi grande aiuto.” ha scritto il cantante sul suo profilo Instagram. “Pallina, il nostro piccolo levrierino italiano, risulta dispersa in Sardegna nel tratto di mare che va da Liscia Ruja in comune di Arzachena fino a Baia Caddinas in comune di Golfo Aranci.

Ha il microchip ed è molto affettuosa… Sarà solo, sicuramente, molto impaurita.” ha aggiunto Bocelli.





“Siamo addolorati e preoccupati per questa piccola creatura indifesa e per il suo destino. Speriamo di ricevere da voi una notizia positiva che ci aprirebbe il cuore.

Ve ne saremmo riconoscenti” ha concluso il cantante. Anche la moglie ha fatto un appello sui social per ritrovare la piccola Pallina, dispersa in mare. Sono arrivati tantissimi commenti di solidarietà e di speranza. Tutti i suoi fan sperano che possa presto riabbracciare la cagnolina. La famiglia non si è accorta che Pallina era sparita dalla barca e per questo è difficile restringere le ricerche, anche se la guardia costiera sta facendo il possibile.