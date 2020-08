Cristina D’Avena in barca: canta la sigla di One Piece

Cristina D'Avena ha condiviso un video in barca in cui canta la sigla di One Piece.

Cristina D’Avena ha condiviso un video sul suo profilo Instagram in cui è in barca e canta la sigla di One Piece. La regina dei cartoni animati ha conquistato tutti i suoi follower con questo video estivo davvero bellissimo. Gli utenti sono subito impazziti e l’hanno riempita di commenti.

Un tuffo nel passato, un po’ di nostalgia, e mentre è al timone di una barca a vela la cantante decide di ricordare una delle sue meravigliose sigle.

Visualizza questo post su Instagram Salpate con meeee? ☠️🏴‍☠️🌊💗 Un post condiviso da Cristina D’Avena (@cristinadavenaofficial) in data: 20 Ago 2020 alle ore 6:41 PDT

Cristina D’Avena in barca

Il video condiviso da Cristina D’Avena è davvero molto divertente. La cantane è al timone di una barca a vela e capisce che è l’occasione giusta per cantare una delle sue sigle più amate di sempre. Stiamo parlando di “All’arrembaggio“, tratta dalla prima stagione del cartone animato One Piece. “Salpate con me?” ha scritto la cantante come didascalia del post e tutti i suoi fan le hanno risposto che farebbero volentieri un viaggio in barca in sua compagnia.





Cristina D’Avena si sta godendo una splendida vacanza in totale relax a Montecarlo, come si può vedere in questo video che è stato davvero molto apprezzato dai suoi fan. Non smette, però, di cantare e dedicarsi alla sua musica, con tantissimi impegni.

Per esempio, prima di Ferragosto si è esibita in un drive-in a Montecatini Terme. Un’occasione davvero unica perché è la prima volta che il pubblico può assistere ad un concerto da dentro le proprie automobili. La donna continua anche a cantare in barca, durante le sue vacanze, coinvolgendo tutti i follower.