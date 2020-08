Giulia Quattrociocche ha smentito le voci sulla sua presunta gravidanza.

Giulia Quattrociocche è stata una delle protagoniste di Uomini e Donne e protagonista di alcune voci secondo cui stava vivendo la sua prima gravidanza. Nella trasmissione di Maria De Filippi, Giulia aveva scelto Daniele Schiavon. La loro relazione, però, è durata davvero poco e ha lasciato tutti i fan molto delusi.

I due litigavano molto spesso, non c’era molta fiducia ma c’era tanto orgoglio e tutto questo ha distrutto la loro storia d’amore. Daniele, però, ha sempre parlato bene della Quattrociocche, definendola una vera donna.

LEGGI ANCHE: Alessandro Basciano nuovo tronista di Uomini e Donne

Giulia Quattrociocche gravidanza

Giulia Quattrociocche ha continuato a far parlare di sé dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, nonostante sia una ragazza molto riservata e con i piedi per terra.

La donna è stata al centro del gossip proprio per queste voci su una presunta gravidanza. Secondo quanto è stato riportato, la Quattrociocche, dopo la rottura con Schiavon, avrebbe incontrato l’uomo della sua vita e deciso di mettere su famiglia. Questa notizia, però, è completamente falsa. La ragazza ha voluto smentire questa notizia, sottolineando che “è una bufala, una cavolate“. Per il momento Giulia non ha intenzione di diventare mamma perché prima vuole costruire un rapporto solido con l’uomo giusto.





L’ex tronista è stata avvistata mano nella mano con un ragazzo biondo di cui non si conosce l’identità a Mirabilandia. La studentessa non ha detto nulla a riguardo ma ha voluto sottolineare che non è incinta. L’avvistamento nel parco dei divertimenti promette bene e magari per Giulia potrebbe essere l’occasione giusta per essere felice.

L’ex tronista è una delle poche che non è diventata una web influenze dopo la partecipazione a Uomini e Donne. Anzi, ha voluto dissociarsi dai social network.