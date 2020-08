Ilary Blasi è finita al centro di una polemica dopo aver pubblicato su Instagram

Ilary Blasi è finita di nuovo al centro di una polemica a causa di una foto che ha deciso di condividere su Instagram. Lo scatto ritrae la moglie di Francesco Totti in un locale, con una didascalia particolare, con scritto “Facciamo festa?“.

Questa foto ha scatenato la rivoluzione tra i follower e i commenti sono stati tantissimi e davvero molto aggressivi.

Visualizza questo post su Instagram “Facciamo festa?!!” Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 17 Ago 2020 alle ore 3:16 PDT

La polemica su Ilary Blasi

L’ultimo decreto del governo ha stabilito la chiusura delle discoteche e delle sale da ballo e per questo è un periodo molto difficile per tutti i gestori.

La decisione è stata inevitabile, visto l’aumento dei casi di coronavirus in Italia. Si tratta di un momento di emergenza, in cui bisogna stare molto attenti al messaggio che si può diffondere. Ilary Blasi ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae sulle scale che sembrano portarla in un locale o una discoteca. Il suo look è piaciuto moltissimo ma la didascalia ha fatto arrabbiare i follower.

La frase “facciamo festa” ha scatenato una polemica incredibile, soprattutto perché in molti l’hanno percepito come un invito in un locale a fare festa. Il fatto che la foto sia stata condivisa dopo il nuovo decreto ha fatto discutere. I follower le hanno scritto che non è il momento di festeggiare, che non è il periodo storico adatto per organizzare una grande festa. Altri, invece, hanno scelto l’ironia utilizzando spesso l’accento romano e sottolineando che i locali sono tutti chiusi.

Per il momento Ilary non ha ancora risposto, ma si tratta di un grosso scivolone in un momento così delicato per il nostro Paese.