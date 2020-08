Emma Marrone e Nikolai Danielsen, modello, sotto il sole in barca si scambiano effusioni e chiacchierano con complicità.

Emma Marrone e Nikolai Danielsen si scambiano effusioni in barca. Lui, modello norvegese, sarebbe di nuovo fidanzato con la famosa cantante italiana: un possibile ritorno di fiamma. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, i due si conoscono da molto tempo e avrebbero avuto una breve relazione la scorsa estate.





Emma Marrone bacia Nikolai Danielsen

Il giornale di gossip Diva e Donna pubblica le foto, scattate da un paparazzo, alla neo coppia Danielsen-Marrone. I due si godono il sole e la calma del mare, a bordo di una barca sulle acque di Positano.

Chiacchierano, in atteggiamenti molto intimi e confidenti, si scambiano effusioni e forse anche un bacio.

In uno degli scatti si vedono il modello e la cantante davvero molto vicini, magari l’inquadratura ha fatto sì che sembrasse un bacio ma è probabile che sia davvero così.

I due sembrano avere grande complicità durante questo momento di relax. Lui, originario di Notteroy, in Norvegia, come modello ha collaborato con diversi brand di successo come Dolce e Gabbana e Giorgio Armani.

Nikolai, in vacanza con Emma

Nikolai è inoltre un appassionato sportivo e ha praticato kickboxing a livello agonistico, disputando incontri e persino partecipando a un campionato mondiale. Emma sta vivendo un periodo decisamente positivo della sua vita: superati i problemi di salute, è tornata alla ribalta con il suo nuovo singolo “Latina” e ora può contare sull’affetto del modello norvegese.

Attualmente si trova in vacanza, proprio in barca, dove qualche giorno fa ha giocato uno scherzo ad un suo amico. Mentre si trovavano nelle acque di Capri, lo ha spinto giù dall’imbarcazione e questi è purtroppo finito su di una medusa, che lo ha punto.

“Mi sento in colpa, sono stato io a buttarlo”, ha dichiarato la cantante.