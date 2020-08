Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno posato sulla Scala dei Turchi ma sono in corso dei controlli.

Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti hanno posato per alcuni scatti nella meravigliosa location della Scala dei Turchi, la famosa scogliera di marna bianca in provincia di Agrigento. Questa scogliera è stata messa sotto sequestro e di conseguenza è vietato accedere al luogo.

Per questo lo scatto della conduttrice, che ama molto i paparazzi, ha scatenato moltissime polemiche, tanto che la Capitaneria di Porto ha deciso di fare dei controlli per capire se le due donne erano in un punto in cui non dovevano essere.

Michelle Hunziker e Aurora: controlli in corso

L’Adnkronos ha riportato che al momento c’è un fascicolo aperto per accertamenti in corso, utili per capire se la Hunziker e la figlia hanno realmente commesso un illecito. La conduttrice svizzera, bellissima anche senza trucco, sui suoi profili social, è stata ben attenta a specificare di essere al di fuori della zona protetta. Nonostante le sue parole sono partite le prime verifiche. “Chiacchiere tra mamma e figlia in una location davvero surreale.

Ovviamente fuori dalla zona protetta” ha scritto Michelle Hunziker come didascalia alla foto sulla Scala dei Turchi. La donna ha voluto specificare che non si trovavano nella zona protetta e sotto sequestro, ma i controlli sono partiti lo stesso.





La Procura di Agrigento svolgerà le verifiche del caso.

Michelle Hunziker si trova in vacanza in Sicilia insieme alla figlia Aurora Ramazzotti e al suo fidanzato Goffredo Cerza, che ha scattato questa foto. La Scala dei Turchi è uno dei luoghi più belli e suggestivi della Sicilia e ogni anno attira tantissimi turisti. Lo scoglio è ricoperto da uno strato di marna bianca, sul quale solitamente si può salire. La Capitaneria di Porto Empedocle, lo scorso 27 febbraio, ha messo i sigilli nell’area e il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio l’ha messa sotto sequestro.

Nel registro degli indagati è stato inserito Ferdinando Sciabbà, proprietario di una grossa parte di quella costa. La procura contesta il reato di occupazione del demanio pubblico.