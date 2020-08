Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 24 al 30 agosto 2020

Amore e lavoro: Paolo Fox svela come evolveranno i due parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 24 al 30 agosto 2020.

Come ogni sabato Paolo Fox ha reso note le sue previsioni per l’oroscopo settimanale dal 24 al 30 agosto: qui i dettagli segno per segno.

Oroscopo settimanale Fox dal 24 agosto

Ottimo periodo per Toro, Cancro, Vergine e Bilancia, tutti quotati con un punteggio alto.

Buona settimana in generale anche per i nati sotto gli altri segni.

Ariete

Le coppie che nel mese di agosto hanno dovuto fare i conti con alcune tensioni potranno recuperare l’armonia entro settembre. Stessa cosa sul fronte lavorativo, su cui l’autunno riserverà un miglioramento.

Toro

La settimana sarà interessante soprattutto in amore: il consiglio per chi frequenta Acquario o Scorpione è però quello di usare molta cautela. Quanto alla professione, i nati sotto questo segno potranno aspettarsi belle soddisfazioni.

Gemelli

Chi ha vissuto dei contrasti di coppia, dovrebbe provare a chiarire con il partner durante il prossimo fine settimana. Attenzione soltanto a mercoledì quando il nervosismo salirà invece alle stelle.

Cancro

Venere rimarrà nel segno ancor per pochi giorni, dunque è bene approfittare di questi ultimi momenti. Sul fronte lavorativo si potrà finalmente tornare in pista dopo un periodo di incertezza.

Leone

Si prospetta qualche tensione per chi sta frequentando un Acquario o uno Scorpione.

Da settembre però Venere sarà nel segno e sosterrà in amore i nati sotto questo segno. Sul lavoro venerdì e sabato saranno due giorni importanti.

Vergine

Con Sole e Mercurio nel segno sarà difficile non fare incontri intriganti: il consiglio è dunque quello di approfittarne anche grazie al sostegno delle stelle che permetteranno di recuperare l’intesa di coppia.

Bilancia

Domenica Venere sarà in buon aspetto e sarà ben disposta a far provare amore ai nati sotto questo segno.

Chi ha un rapporto di coppia sarà più motivato a riavvicinarsi al partner se negli ultimi tempi si sono registrate delle tensioni.

Scorpione

Ottima settimana sul fronte amoroso: le coppie saranno baciate dalla fortuna in particolare nelle giornate di giovedì e venerdì. Allo stesso tempo i single che non hanno vissuto grandi novità dovrebbero aprirsi agli altri e buttarsi senza timore.

Sagittario

Sul fronte lavorativo la settimana richiede grande prudenza e cautela, specialmente mercoledì e giovedì.

Un progetto che prenderà piedi in questi giorni potrà però avere un buono sviluppo in autunno. Quanto all’amore, le coppie potranno recuperare da settembre in poi.

Capricorno

Il quadro astrologico faciliterà i nuovi incontri e pertanto i single dovrebbero sfruttare la settimana. Le coppie invece dovranno avere molta prudenza venerdì e sabato perché potrebbero nascere delle discussioni.

Acquario

Sul fronte amoroso si prospetta una settimana piuttosto caotica con coppie che potrebbero ritrovarsi a discutere per i soldi. Alcuni single scopriranno poi di provare soltanto amicizia nei confronti di una persona conosciuta da poco.

Pesci

La settimana partirà con il piede giusto grazie all’aspetto favorevole della Luna che aiuterà in amore. Ci vuole prudenza però prudenza con le spese e un rinvio delle questioni agitate sul lavoro perché nei prossimi giorni si potrebbe essere troppo agitati.