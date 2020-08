Alba Parietti contro Eleonora Brigliadori: “Provo pena per lei”

Guerra a colpi di social per Alba Parietti ed Eleonora Brigliadori: il post carico d'insulti dell'attrice nei confronti della showgirl.

Una guerra a colpi di social per Alba Parietti e Eleonora Brigliadori: la showgirl torinese si è scagliata contro l’attrice Milanese dicendosi avvilita per gli insulti a lei rivolti dalla stessa Brigliadori via social.

Alba Parietti contro Eleonora Brigliadori

Dopo che Alba Parietti ha denunciato via social la mancanza di controlli e tamponi obbligatori all’aeroporto di Malpensa Eleonora Brigliadori ha scritto un post al vetriolo contro la showgirl, senza risparmiare insulti e volgarità: “Ecco quando la chirurgia estetica ha già finito per danneggiare il cervello cosa succede (…) ma dov’è il problema? ma dategliene 100 di tamponi in ogni orifizio”, aveva scritto la Brigliadori nel suo post.

La Parietti non ha mancato di replicare, affermando che non denuncerà l’attrice, sua vecchia conoscenza, unicamente perché le farebbe pena e secondo lei sarebbe una persona malata.

“Provo imbarazzo nel leggerla e sconcerto , tuttavia e’ una persona che ha bisogno di aiuto e mi fa grande compassione e tenerezza.



Non ho niente altro da aggiungere. E’ tutto molto triste e avvilente”, ha scritto Alba Parietti. Nei giorni scorsi la showgirl, rientrata dalle vacanze a Ibiza, aveva immortalato tramite stories l’assenza di controlli all’aeroporto di Malpensa (dopo che il governo aveva stabilito che sarebbero stati obbligatori per tutti coloro che fossero rientrati in Italia). Alba Parietti nei mesi scorsi ha anche rivelato di essere risultata positiva al test sierologico.