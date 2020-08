Tutti gli occhi incollati su Alba Parietti: la showgirl si è sfilata il reggiseno nella spiaggia per nudisti a Formentera.

Alba Parietti è stata sorpresa su una spiaggia per nudisti a Formentera: la showgirl, con un sensuale trikini, si è adattata alla situazione sfilandosi il reggiseno e mettendo in mostra le sue grazie.

Alba Parietti senza reggiseno: la foto

Con le sue curve provocanti Alba Parietti torna a sedurre i fan dei social: la showgirl è stata sorpresa a Formentera senza reggiseno su una spiaggia per nudisti, e con il suo fisico mozzafiato e le sue grazie al vento ha fatto il pieno di like.

Nelle settimane scorse la showgirl è balzata alle cronache per una polemica inerente il test per il Coronavirus: di ritorno da Ibiza infatti aveva fatto sapere di essere poco convinta delle nuove norme attuate dal Governo per combattere l’emergenza. A seguire aveva annunciato che si sarebbe sottoposta al tampone e che si sarebbe messa in isolamento fino all’attesa del risultato (nonostante nei mesi scorsi abbia annunciato di esser risultata positiva al test sierologico) e per finire aveva denunciato la mancanza di controlli all’aeroporto di Malpensa.







Sembra che molto presto la showgirl tornerà a svolgere il ruolo di opinionista in TV mentre suo figlio – Francesco Oppini – sarebbe stato scelto per entrare a far parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Sulla vicenda si attendono ancora conferme, mentre gli opinionisti confermati sarebbero Pupo e Antonella Elia (la cui partecipazione al programma è stata fortemente criticata da fan ed ex concorrenti dello stesso reality show).