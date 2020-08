Anche l'ex tronista Andrea Melchiorre è positivo al Coronavirus: lo ha annunciato mentre si trovava in Sardegna.

L’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Melchiorre, ha rivelato ai fan dei social di esser risultato positivo al Coronavirus e di aver deciso di restare in Sardegna – dove stava trascorrendo le vacanze estive – per evitare di contagiare qualcuno.

I fan di Andrea Melchiorre si sono allarmati quando l’ex tronista ha improvvisamente smesso di fornire sue notizie. A seguire è stato lui stesso ad annunciare di aver scoperto di essere positivo al Coronavirus il 19 agosto. Durante la sua vacanza in Sardegna infatti, Melchiorre avrebbe iniziato a presentare dei lievi sintomi influenzali e per scongiurare il pericolo di contagiare qualcuno, si è sottoposto al tampone e all’auto isolamento.

“I primi 2/3 giorni non ho fatto trapelare la mia preoccupazione, anche se in cuor mio sapevo che non si trattava della classica influenza”, ha annunciato l’ex tronista, le cui condizioni di salute fortunatamente non sarebbero gravi. A quanto pare Melchiorre avrebbe deciso di restare sull’isola fino a quanto il tampone non risulterà negativo: “Ho deciso di rinviare la partenza per sottopormi al test del tampone e non mettere a rischio nessuno, visto che avrei dovuto affrontare 7 ore di nave per tornare a Roma”, ha fatto sapere.

Come lui nelle scorse ore anche l’ex tronista Nilufar Addati ha confessato di esser risultata positiva al Coronavirus, così come due ex tentatrici di Termptation Island (una delle quali ricoverata in ospedale).