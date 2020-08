Antonella Clerici conquista tutti con un sensuale scatto in bikini (e senza un filo di make up!).

Prima di ripartire in tv col suo nuovo cooking show, Antonella Clerici si gode gli ultimi scampoli di vacanza nella sua casa in campagna, ad Arquata Scrivia, e fa il pieno di like mostrandosi in bikini e senza un filo di make up.

Antonella Clerici in bikini: la foto

Antonella Clerici si sta godendo le vacanze estive ad Arquata Scrivia, la località dove ha acquistato la splendida casa immersa nella campagna in cui vive con sua figlia Maelle e il compagno Vittorio Garrone (e che avrebbe dovuto essere la location per il suo nuovo cooking show È sempre mezzogiorno, in partenza dal 21 settembre). La conduttrice ha conquistato i fan mostrandosi sul lettino, al sole, con un seducente bikini e senza un filo di make up.

I fan non hanno potuto fare a meno di farle i complimenti, e del resto in tanti sono impazienti di vedere di nuovo la conduttrice in TV.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici) in data: 21 Ago 2020 alle ore 3:44 PDT







La conduttrice non ha nascosto di essere più felice che mai di poter presto tornare in TV e ad averla fortemente rivoluta nella fascia di mezzogiorno è stato il direttore Rai Stefano Coletta (mentre a quanto pare la Clerici e la precedente direttrice, Teresa De Santis, non si sarebbero prese granché). Per il momento latita il posto di Elisa Isoardi, che aveva condotto La Prova del Cuoco al posto della conduttrice).

Antonella Clerici ha dichiarato che quella da lei lasciata alla più giovane conduttrice sarebbe stata “un’eredità difficile da gestire”.