Passione alle stelle per Arisa e il fidanzato: i due si sono scambiati baci ed effusioni sulla spiaggia, lontani da occhi indiscreti.

Arisa sta trascorrendo le vacanze del 2020 all’insegna dell’amore e del relax: la cantante è stata pizzicata mentre baciava appassionatamente il fidanzato Lorenzo Zambelli sulla spiaggia.

Arisa: i baci al fidanzato

Tra Arisa e il fidanzato (e anche suo manager) Lorenzo Zambelli, la passione è alle stelle: i due stanno insieme da oltre 10 anni e superato un momento di crisi vissuto nel 2016, oggi sono più uniti che mai.

A testimoniarlo la paparazzata dei due sulla spiaggia, dove erano intenti a farsi coccole ed effusioni completamente indifferenti alle occhiate dei curiosi. Arisa ha dichiarato che il rapporto tra lei e Lorenzo sarebbe stato caratterizzato da importanti alti e bassi: “Siamo sempre in bilico tra lasciarci e sposarci. Ci lega un grande affetto: quando costruisci qualcosa con una persona è per sempre, anche se il sentimento cambia. […] Abbiamo deciso di prenderci un momento di pausa e non siamo più tornati indietro”, ha confessato la cantante.







Oggi però sembra che i due abbiano trovato una nuova stabilità e stando a quanto rivelato dalla stessa Arisa – dopo la quarantena trascorsa separatamente per causa di forza maggiore – i due non avrebbero rivisto l’ora di abbracciarsi.

“Spero possa venire al più presto qui a casa, così passiamo un po’ di tempo insieme”, aveva dichiarato la cantante che ha trascorso la quarantena da sola nella sua casa di Milano. I due convoleranno a nozze stupendo tutti? Per il momento la cantante non ha lasciato trapelare informazioni a riguardo ma i fan sono in attesa di saperne di più.