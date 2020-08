Bocelli, il lutto: “È il momento di accettare la scomparsa di Pallina”

Dopo giorni di strazianti ricerche in mare Andrea Bocelli ha annunciato di dover accettare la scomparsa del suo cane, Pallina.

Dopo giorni di disperata ricerca Andrea Bocelli ha annunciato via social di aver accettato la scomparsa del suo cane, Pallina, dispersa in mare ormai da giorni.

Bocelli in lutto: il messaggio

Nei giorni scorsi in tanti si erano uniti all’appello di Andrea Bocelli per cercare il suo levriero, Pallina, caduto in mare dalla barca del tenore lungo le coste della Sardegna.

La Capitaneria di porto e i volontari si erano mossi nel tentativo di ritrovare il piccolo levriero, diventato un vero e proprio membro della famiglia per il tenore e i suoi bambini. Dopo giorni di ricerca Bocelli ha scritto un post straziante via social, annunciando di dover accettare la fine del suo piccolo amico: “E’ il momento di fare spazio nel cuore per il nostro cagnolino, in modo che lì, d’ora in poi, continui a vivere e a giocare”, ha scritto il tenore commovendo fan, amici e colleghi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Bocelli (@andreabocelliofficial) in data: 23 Ago 2020 alle ore 5:06 PDT







La cagnolina era caduto dalla barca durante la vacanza che il tenore e la sua famiglia stavano facendo in Sardegna.

A nulla erano le valse le ricerche in mare e sulle coste: la piccola non è stata trovata.

Di recente Bocelli è balzato alle cronache per alcune delle sue affermazioni sul Coronavirus. Il tenore si è scusato pubblicamente via social affermando di esser stato frainteso. Ad un convegno organizzato da Vittorio Sgarbi Bocelli (risultato positivo al Coronavirus negli scorsi mesi) aveva detto di non credere nella gravità della malattia.