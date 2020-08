Elena Morali posa in bikini e lancia una provocazione contro il premier Giuseppe Conte per le misure restrittive.

Nel bene e nel male Elena Morali continua a far parlare di sé: la modella ha postato un sensuale scatto in bikini e ha lanciato una provocazione al premier Giuseppe Conte.

Elena Morali in bikini: la foto

Dalle foto osé al suo fidanzamento col quasi promesso sposo Luigi Favoloso, Elena Morali continua a infiammare i social e a far parlare di sé.

Questa volta la showgirl ha lanciato una provocazione nientemeno che al premier Giuseppe Conte, postando un suo sensuale scatto in bikini. “Io quando aspetto che Conte se ne esca con qualche nuova restrizione”, ha scritto la Morali, velatamente polemica circa le ultime restrizioni imposte dal governo e che hanno imposto la chiusura di discoteche e locali notturni dopo l’inaspettato innalzamento dei contagi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal) in data: 22 Ago 2020 alle ore 1:03 PDT







Oltre ai complimenti per il fisico da urlo della showgirl non sono mancate critiche al suo post e in tanti l’hanno invitata a fare ironia su cose che siano maggiormente “di sua competenza”. Nei giorni scorsi lei non è stata l’unica a prendere apertamente le difese delle “discoteche”: Taylor Mega ad esempio è stata assalita dalle critiche degli haters per aver fatto notare loro che, a causa della nuova normativa, molti gestori avrebbero avuto difficoltà ad arrivare a fine mese.

Lo stesso ha fatto Francesco Facchinetti che oltre alle difficoltà dovute al virus ha fatto notare ai fan le gravi criticità economiche che hanno colpito la stragrande maggioranza dei settori.