Eliana Michelazzo non rinuncia al ritocchino, fosse anche solo quello di Photoshop: la cellulite sul suo lato B è magicamente sparita.

Eliana Michelazzo è stata paparazzata in Costa Smeralda col il lato B (e cellulite) in bella mostra. Sui social l’ex manager di Pamela Prati ha postato uno scatto con lo stesso bikini utilizzato in spiaggia, peccato che della cellulite stavolta non ci fosse traccia.

Eliana Michelazzo: la cellulite

Mentre molte celebrities cercano di promuovere il body posiving (come Arisa, che ha mostrato rotolini di ciccia e smagliature, o Aurora Ramazzotti, che ha posato con l’acne in bella vista) c’è chi come Eliana Michelazzo non riesce proprio a fare a meno del “ritocchino”, fosse anche solo quello di Photoshop. L’ex manager di Pamela Prati è stata paparazzata in Costa Smeralda con la cellulite in bella vista, e quello stesso giorno ha postato uno scatto in cui invece il suo lato B – complice l’artificio di qualche filtro o programma di post produzione – appare straordinaria perfetto.

“Certe persone hanno la faccia come il c*lo”, ha scritto nella didascalia al post la Michelazzo, attirandosi come sempre fior fiori di critiche.





Nelle scorse settimane la showgirl è finita al centro di un acceso dibattito per aver apertamente accusato la sua “ex amica” Selvaggia Roma di averle rubato oggetti preziosi di sua proprietà (come scarpe e biancheria intima firmata). Nonostante abbia accumulato sempre più fan, Eliana Michelazzo è ancora fortemente criticata dagli haters per la vicenda che ha visto protagoniste lei e Pamela Prati, accusate di aver inventato di sana pianta il “fidanzato fantasma” Mark Caltagirone (con l’interno di ottenere visibilità).