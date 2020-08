Federico Fashion Style positivo al Covid-19: il parrucchiere dei vip avvisa tutte le persone con cui è stato a contatto.

Federico Fashion Style è risultato positivo al Coronavirus. Esattamente come molti altri vip in Sardegna anche Federico Lauri ha contratto il Covid. Il noto parrucchiere dei vip ha infatti spiegato ai suoi fan di aver effettuato il test sierologico prima di partire dalla Sardegna, ma è risultato negativo.

Proprio per questo motivo l’uomo ha vissuto le sue vacanze in maniera spensierata le vacanze ma volta arrivati a casa ha svolto il tampone che poi invece è risultato positivo. Adesso si trova in auto isolamento, proprio per non mettere a rischio la salute di tutta la sua famiglia. Molto probabile però che la compagnia si ora costretta ad effettuare un tampone.

In particolar modo Federico Fashion Style ha scritto: “Ho contratto il COVID-19 ho eseguito il tampone subito dopo essere tornato dalle vacanze in Sardegna anche se li avevo fatto il test ed era negativo a roma ho fatto il tampone ed e’ risultato positivo! Sono a casa in assoluto isolamento ho la febbre e ho dei sintomi stranissimi! Mi raccomando ragazzi per tutti quelli che come me sono tornati dalle vacanze e hanno frequentato posti affollati fate subito il tampone”. L’appello social è molto chiaro: chiunque sia stato a contatto diretto con lui deve fare il tampone!