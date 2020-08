Nilufar Addati ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute affermando di essersi sottoposta al tampone per il Coronavirus.

Rientrata dalle vacanze estive Nilufar Addati ha aggiornato i fan sulle sue condizioni assicurando che, pur essendosi sottoposta al test sierologico (risultato negativo) ha deciso di sottoporsi anche a un tampone per il Coronavirus e nell’attesa si sarebbe messa in isolamento.

Nilufar Addati e il Coronavirus: il tampone

Nilufar Addati ha spinto i suoi fan ad essere maggiormente responsabili per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus. Pur non essendo entrata in contatto con nessuno – stando a quanto da lei ammesso tramite stories – l’ex volto di Uomini e Donne ha deciso di mettersi in auto isolamento e di sottoporsi al tampone per evitare qualsiasi forma di contagio.





Di recente in rete ha iniziato a circolare un gossip circa una presunta liaison tra la Addati e il calciatore Andrea Petagna, che a sua volta è risultato positivo a Covid-19. “Ho fatto il tampone dopo che una persona a me vicina era risultata positiva al Coronavirus, sono a casa isolato in attesa che tutto passi”, aveva assicurato i fan prima di scoprire il risultato del test. Il messaggio di Andrea Petagna aveva subito allarmato i fan del gossip che hanno chiesto a Nilufar di offrire delucidazione sulle sue condizioni di salute.

L’ex tronista si è misurata la febbre mentre era in diretta con i fan assicurando loro che, al momento, non avrebbe manifestato alcun sintomo.

La situazione dei nuovi focolai in giro per l’Italia e in particolare in Sardegna hanno allarmato moltissimi fan dei vip, che quest’anno si sono riversati in massa in alcune delle spiagge più belle d’Isola. Tra loro anche due ex tentatrici di Temptation Island, risultate positive al virus.