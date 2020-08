Vacanze in Sardegna per Sonia Bruganelli: i messaggi dell'orrore degli haters, che le augurano di contrarre il Coronavirus.

Sonia Bruganelli è stata travolta dalle polemiche degli haters per via delle sue vacanza in Sardegna. Sull’isola, nelle scorse settimane, sono stati registrati nuovi focolai e casi in aumento di Coronavirus.

Sonia Bruganelli in Sardegna: la polemica

Sonia Bruganelli sta trascorrendo le vacanze in Sardegna in compagnia della famiglia e di alcuni amici, e come al solito i suoi post “vacanzieri” sono stati travolti da insulti.

Siccome in Sardegna sono stati registrati casi in aumento di Coronavirus e nuovi focolai, c’è persino chi – tra gli haters – ha augurato alla moglie di Paolo Bonolis di tornare a casa sua infettata: “Mi raccomando quando andate via e siete positivi al Covid permettetevi di dire che la colpa è della Sardegna dove prima del vostro arrivo era un’isola felice!”, ha scritto un utente contro la conduttrice. Nei giorni scorsi una normativa del Governo ha disposto la chiusura di discoteche e locali notturni dove sarebbero avvenuti assembramenti incontrollati (il Billionaire di Briatore avrebbe contato ben 6 membri dello staff infetti).

Sonia Bruganelli non ha risposto alle provocazioni e agli insulti degli haters, e continua a godersi le sue vacanza in Sardegna apparentemente indisturbata.

Non è la prima volta che la conduttrice viene presa gratuitamente di mira dai detrattori: in passato è stata criticata per la sua vita agiata e per quelli che in molti hanno definito come sfoggi di lusso (ad esempio per le borse griffate e le scarpe costose, di cui la conduttrice è una vera e propria estimatrice).