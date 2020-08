Un grave dramma ha colpito Tiziano Ferro e suo marito Victor Allen: l'annuncio straziante via social.

Tiziano Ferro ha fatto sapere ai fan dei social di esser stato personalmente colpito da un evento a dir poco drammatico, che ha tenuto lui e suo marito svegli per tutta la notte.

Tiziano Ferro: il dramma del cantante

Beau, il cane di Tiziano Ferro e di suo marito, Victor Allen, ha improvvisamente avuto un’emorragia interna ed è stato ricoverato d’urgenza in una clinica veterinaria, dove è stato prontamente sottoposto ad un’operazione per cercare di salvargli la vita.

Con un post straziante Tiziano Ferro ha annunciato via social la sua frustrazione per le condizioni del suo cane: “Ci avevano detto che solo l’operazione avrebbe determinato la natura dell’emorragia interna improvvisa. Ma ci avevano anche detto che sarebbe stata lunga, difficile e con poche speranze per l’età del cane, le dimensioni e probabilmente un tumore diffuso”, ha scritto il cantante. A quanto pare con l’operazione i medici hanno scoperto che il cucciolo sarebbe nato con due milze e che proprio una di esse avrebbe generato l’emorragia per cui Beau ha rischiato di morire.

Il cane del cantante non è ancora fuori pericolo, ma la conclusione si sarebbe conclusa nel migliore dei modi.

Tiziano Ferro vive a Los Angeles con il piccolo Beau e suo marito, Victor Allen. La coppia ha annunciato di essere desiderosa di un figlio e i fan sono in attesa di sapere quando i due riusciranno finalmente a concretizzare il loro sogno di allargare la famiglia.