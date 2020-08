Diretto e senza peli sulla lingua, come nel suo stile, Vasco Rossi si è scagliato, attraverso delle Instagram stories, contro i negazionisti del Covid.

Parole molto dure che non hanno lasciato spazio a difficili fraintendimenti quelle lanciate da Vasco Rossi all’indirizzo dei negazionisti del Covid. Durante la sua consueta biciclettata domenicale nelle campagne modenesi, il rocker ha voluto dire la sua su una delle questioni più calde dell’ultimo periodo, tutto filmato e postato su Instagram.

Vasco Rossi contro i negazionisti del Covid

“Allena…menti in bici e considerazioni”. Così inizia lo sfogo del Blasco. Da quando è iniziata la pandemia da Coronavirus, il cantautore emiliano ha da sempre sensibilizzato sui suoi profili social l’uso della mascherina e di tutte le misure per proteggersi ed evitare un ulteriore diffondersi del contagio. Proprio per questo motivo, il rocker, con il personale stile che lo contraddistingue, si è scagliato duramente contro chi nega l’esistenza del Covid e, in generale, chi nega la scienza e le sue inventive, i terrapiattisti.

“Fottetevi da soli” continua lo sfogo coronando la fine del suo video-messaggio con un bel dito medio. Poche e semplici parole e altrettanti gesti che hanno voluto dare un messaggio chiaro e tondo riguardo la questione e il suo punto di vista. Malgrado il tour rinviato proprio a causa del virus, Vasco sembra proprio godersi la sua terra e circondarsi dei suoi fan. Fan rigorosamente in mascherina e prontamente filmati non solo per far vedere il grande affetto che gli dimostrano.

Infatti, quello che Vasco Rossi vuole far portare all’attenzione di tutti è l’uso semplice ed efficace della mascherina. La sua continua sensibilizzazione, quindi, sta avendo un grande effetto. Il rocker, però, non è nuovo a queste prese di posizione nei confronti degli eventi pubblici com’è avvenuto di recente contro il presidente degli Stati Uniti Donal Trump.