Aida Yespica positiva al Coronavirus: “Spero passi presto”

Aida Yespica ha il Coronavirus: per il momento la modella venezuelana non presenterebbe sintomi gravi.

Aida Yespica è risultata positiva al Coronavirus. A rivelarlo è stata la stessa modella venezuelana dopo un viaggio in Sardegna.

Aida Yespica ha il Coronavirus: l’annuncio

Anche Aida Yespica è risultata positiva al Coronavirus: come lei in queste ore molti personaggi vip di ritorno dalle vacanza in Sardegna hanno rivelato di esser risultati positivi al tampone.

Fortunatamente la modella venezuelana non presenterebbe sintomi, e lei stessa ha rivelato di essere positiva al virus via social:

“Al rientro dalle vacanze in Sardegna ho fatto il tampone (pur non avendo sintomi) e purtroppo ho riscontrato di essere positiva al COVID-19!! per fortuna sto bene sono ASINTOMATICA,spero passi al più presto questo brutto momento che noi tutti stiamo vivendo, mi raccomando massime precauzioni e usiamo tutti le MASCHERINE…

a presto un bacio a tutti voi”, ha scritto la showgirl nel suo post via social, ricevendo da subito il calore e la solidarietà dei fan.

Nei mesi scorsi Aida Yespica aveva rivelato di aver sofferto molto per la pandemia in corso perché era rimasta lontana da suo figlio, Aron, residente negli Stati Uniti insieme al padre Matteo Ferrari. Tra la modella e l’ex marito è in corso una travagliata battaglia legale per l’affidamento del bambino, rimasto a vivere col papà fin quando era piccolo. Aida Yespica non ha mai nascosto di sentire costantemente la sua mancanza.