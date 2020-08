Andrea Zenga positivo al Coronavirus: “Saranno giorni di clausura”

Andrea Zenga è risultato positivo al Coronavirus dopo essere tornato da una vacanza in Sardegna.

Andrea Zenga, figlio di Walter Zenga e Roberta Termali ed ex volto di Temptation Island Vip, ha annunciato ai fan dei social di essere risultato positivo al Coronavirus dopo una vacanza in Sardegna.

Andrea Zenga positivo al Coronavirus

Anche Andrea Zenga si aggiunge alla lunga lista di vip che hanno contratto il Coronavirus.

Il giovane è stato in vacanza in Sardegna e una volta tornato si sarebbe sottoposto al tampone, risultato positivo. Secondo Zenga è probabile che abbia contratto il virus sul traghetto, dove altri casi sono risultati positivi. Dopo aver ringraziato i fan per la solidarietà e l’affetto ricevuti in queste ore, Zenga ha dichiarato che trascorrerà le prossime settimane in isolamento per non contagiare nessuno: “E’ capitato anche a me come sarebbe potuto capitare a chiunque altro, ho viaggiato su un traghetto nel quale sono risultati passeggeri infetti e ho probabilmente contratto il virus in quell’occasione.

(…) Saranno giorni di clausura nei quali continuerò a tenervi aggiornati sul mio stato e sarò molto felice di rispondere ai vostri messaggi. Non potete immaginare quanto, in un momento come questo, sia fantastico sentirvi vicini e sapere che ci siete”, ha scritto via social.



In queste ore molte altri vip (per lo più tornati dalla Sardegna, dove sono stati registrati molti casi in aumento) hanno annunciato di esser risultati positivi al virus: tra loro anche le due ex tentatrici Beatrice de Masi e Ilaria Gallozzi, così come Nilufar Addati e Federico Fashion Style.