Anche Antonella Mosetti è risultata positiva al Coronavirus: la showgirl è in auto isolamento dopo la vacanza a Porto Cervo.

Tornata da una vacanza a Porto Cervo Antonella Mosetti si è sottoposta al tampone e ha scoperto di avere il Coronavirus. La showgirl, risultata invece negativa al test sierologico, si è messa in autoisolamento.

Alla lunga lista di celebrities che hanno contratto il Coronavirus in vacanza si aggiunge anche Antonella Mosetti, che aveva trascorso qualche giorno di vacanza a Porto Cervo.

La showgirl si sarebbe sottoposta al test sierologico risultando negativa, e a seguire avrebbe fatto il tampone, risultato invece positivo. Sui social la Mosetti ha scritto un lungo post dove ha spiegato la sua situazione: “Sono rientrata dalla Sardegna qualche giorno fa e ho fatto subito l’esame sierologico che è risultato negativo. Ma, non tranquilla, ho fatto anche il tampone che è per l’appunto uscito positivo. Quindi sono in auto quarantena da qualche giorno.

Vi chiedo di fare i controlli perché non si può essere indifferenti di fronte a questo virus. Io sono asintomatica. Sento solo pochissimo gli odori e i sapori, ma c’è gente che sta davvero male”, ha dichiarato.





La showgirl trascorrerà la quarantena in casa sua a Roma, da sola.

Nelle ultime ore sono molti i personaggi vip che hanno rivelato di aver contratto la malattia: tra loro Antonio Banderas, i calciatori Andrea Petagna e Miralem Pjanic, l’hair stylist Federico Fashion Stylist, l’ex tronista Nilufar Addati e le ex tentatrici Beatrice De Masi e Ilaria Gallozzi.