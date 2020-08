La produzione del talent show di Rai1 è sospesa dal momento che due concorrenti sono stati trovati positivi al Covid-19. Scopriamo di chi si tratta.

Il Coronavirus minaccia in maniera seria anche Ballando con le stelle. Al momento infatti la produzione della trasmissione è sospesa. Questo perchè due concorrenti sarebbero stati trovati positivi al Covid-19. In particolare stiamo parlando di Rosalinda Celentano e Samuel Peron, chiamati a fare coppia nella nuova edizione la cui partenza è prevista per il 12 settembre 2020.

La positività è stata scoperta durante i controlli medici su tutto il cast e i membri della troupe.

Ballando con le stelle sospeso

Lo studio di Ballando con le stelle è quindi stato immediatamente chiuso per permettere la necessaria sanificazione dei locali e i controlli su tutti i partecipanti. Al momento non è dato sapere le condizioni della Celentano e di Peron. Il programma rischia un ulteriore slittamento? Si attendono in merito comunicazioni ufficiali della Rai.

Le coppie in gara

Queste sono le coppie previste in gara nella nuova edizione di Ballando con le stelle. Barbara Bouchet si esibisce Stefano Oradei, Ninetto Davoli con Ornella Boccafoschi, Lina Sastri insieme a Simone Di Pasquale, Paolo Conticini con Veera Kinnunen. Daniele “King Toretto” Scardina è invece in coppia con Anastasia Kuzmina, Antonio Catalani con Tove Villfor, Vittoria Schisano insieme a Marco De Angelis, Elisa Isoardi con Raimondo Todaro, Costantino Della Gherardesca con Sara Di Vaira.

Gilles Rocca balla Lucrezia Lando, Tullio Solenghi è affiancato da Maria Ermachkova, Alessandra Mussolini si cimenta insieme a Mykael Fonts.