Flavio Briatore è positivo al Coronavirus, e sui social si è scatenata una valanga di messaggi d'odio contro di lui.

Mentre Flavio Briatore è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano perché risultato positivo a Covid-19, sui social si è diffusa a macchia d’olio una pioggia di critiche contro l’imprenditore, che nelle scorse settimane ha più volte preso la parola via social contro le misure restrittive imposte dal Governo.

Briatore è risultato positivo al Coronavirus e sui social la pioggia di critiche, polemiche e sarcasmi contro l’imprenditore è sempre più fitta. In realtà i messaggi dei detrattori hanno iniziato a diffondersi ben prima che circolasse la notizia della positività di Briatore al virus: già da prima infatti era noto che oltre 50 dipendenti del Billionaire (la sua lussuosa discoteca a Porto Cervo) fossero risultati positivi.

Flavio Briatore nelle scorse settimane si è più volte espresso contro il governo e le misure restrittive (come la normativa che ha portato alla chiusura delle discoteche, dove sarebbero avvenuti assembramenti incontrollati). “ Briatore ricoverato per Covid. È proprio vero che il karma esiste, almeno adesso forse la smette di sparare stronzate “, ha scritto un hater via social, mentre un altro ha aggiunto: “ Sarà brutto a dirsi, ma quanto gongolate da 1 a 10 0per il focolaio del Billionaire? Io 25.

Alla faccia di c… di quel gran c… flaccido di Briatore e dei suoi illustri clienti ricchi e poveri".





Sulla vicenda si è espressa anche Selvaggia Lucarelli, che via social ha espresso a Briatore l’augurio di guarire presto e tratte da questa vicenda una lezione importante.