La bellissima figlia di Maria Teresa Ruta tra i membri del cast al GF Vip. Tutto quello che c'è da sapere su Guendalina Goria.

Secondo i rumor in circolazione Maria Teresa Ruta e sua figlia, Guendalina Goria, potrebbero essere tra i volti nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Insieme a loro i nomi confermati sono quelli di Flavia Vento, Elisabetta Gregoraci, Fausto Leali e Patrizia De Blanck.

Guendalina Goria: chi è

Tra i membri del cast del nuovo Grande Fratello Vip potrebbe esserci anche Guendalina Goria insieme a sua madre, Maria Teresa Ruta. Classe 1988, Guendalina è figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. Ha già preso parte all’Isola dei famosi in passato, ma è sicuramente più conosciuta per la sua partecipazione a Il Paradiso delle Signore. Estremamente legata a suo fratello Gian Amedeo, Guendalina Goria sarebbe single e sui social non ha un profilo ufficiale dove sia possibile seguirla o sbirciare nella sua vita privata.





I fan di Maria Teresa Ruta sono impazienti di sapere se davvero la showgirl e sua figlia prenderanno parte al reality show e per il momento ancora nessuna conferma è emersa.

Nel cast della nuova edizione della Casa più spiata d’Italia saranno presenti per certo Elisabetta Gregoraci, Fausto Leali, Flavia Vento e Patrizia De Blanck (forse con la figlia Giada?).

Nei mesi scorsi molti personaggi hanno smentito la propria presenza nello show (come Rocco Siffredi e suo figlio) ma sui social continuano a circolare rumor e indiscrezioni che, per il momento, attendono conferme.